Автомагистраль

Изменена схема передвижения транспорта рядом с ЦВЗ "Манеж". 1 марта вводятся обновленные правила стоянки наземного транспорта.

Нельзя ставить наземный транспорт рядом с ЦВЗ в промежуток времени с 10:00 до 16:00

Пешеходный проход рядом с помещением ЦВЗ 1 марта перекрывается

На какое-то время прекращена работа стоянки такси и туристических автобусов рядом с помещением ЦВЗ "Манеж"

Увеличивается поток гостей и приезжих, что приведет неизбежно к ограничениюдвижения в центральной части города

ЦОДД настоятельно рекомендует и обращается к водителям с просьбой заранее проверять предстоящий маршрут поездки

Существенные ограничения вводятся на время проведения 9 мая праздничных торжеств.

В связи с большим числом гостей планируются ограничения движения. Возможны затруднения на дорогах в центре столицы. ЦОДД призывает водителей и пассажиров заранее уточнять свои маршруты с учетом изменений.

Пр-д Девичьего Поля, 2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 марта будет перекрыт с 7:00 до 9:30 из-за организационных мероприятий к празднику Победы.



28,30 марта с 6:00 до 7:00

дата публикации 28.02.2018

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