Автомагистраль
Маршрут движения наземного транспорта будет изменен 1 марта
Существенные изменения произойдут на Манежной площади в схеме движения транспорта с 1 марта.
Изменена схема передвижения транспорта рядом с ЦВЗ "Манеж". 1 марта
вводятся обновленные правила стоянки наземного транспорта.
Нельзя ставить наземный транспорт рядом с ЦВЗ в промежуток времени с 10:00 до 16:00
Пешеходный проход рядом с помещением ЦВЗ 1 марта перекрывается
На какое-то время прекращена работа стоянки такси и туристических автобусов рядом с помещением ЦВЗ "Манеж"
Увеличивается поток гостей и приезжих, что приведет неизбежно к ограничениюдвижения в центральной части города
ЦОДД настоятельно рекомендует и обращается к водителям с просьбой заранее проверять предстоящий маршрут поездки
Существенные ограничения вводятся на время проведения 9 мая праздничных торжеств.
В связи с большим числом гостей планируются ограничения движения. Возможны затруднения на дорогах в центре столицы. ЦОДД призывает водителей и пассажиров заранее уточнять свои маршруты с учетом изменений.
Пр-д Девичьего Поля, 2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 29 марта будет
перекрыт с 7:00 до 9:30 из-за организационных мероприятий к празднику
Победы.
28,30 марта с 6:00 до 7:00
дата публикации 28.02.2018.
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