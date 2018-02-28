Московская сцена
Н.А.Римский-Корсаков. «Ночь перед Рождеством»
Либретто композитора по одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Музыкальная и драматургическая редакция Евгения Бражника и Георгия Исаакяна..
Музыкальный руководитель и дирижер - народный артист России, лауреат государственной премии СССР - Евгений Бражник
Режиссер - Георгий Исаакян
Художник-постановщик — заслуженный художник РФ Станислав Фесько
Художник по костюмам - Мария Кривцова
Хормейстер — заслуженный деятель искусств РФ Вера Давыдова
Художник по свету - Сергей Мартынов
Замечательный спектакль для семейного похода в театр. Из почти четырёхчасовой партитуры Римского-Корсакова режиссёр Георгий Исаакян и дирижёр Евгений Бражник сделали лаконичную двухчасовую редакцию, сохранив все сюжетные линии и оставив самые красивые арии и ансамбли. Прекрасная мелодика, претворяющая малороссийскую песенность, и отличная дикция артистов делает музыкальный язык оперы понятным для всех. А чудесные декорации, выполненные художником Станиславом Фесько в эстетике классического театра и отсылающие к изысканным красотам постановок начала века, покоряют с первой же сцены. Публика в восхищении от летающих чёрта и Солохи, превращающейся в ведьму, и в роли которой вообще масса юмора. Ну а волшебный финал, с поющими ангелами и необыкновенно возвышенной атмосферой, вызывает полный восторг!
10 марта, 2018
Детский музыкальный театр имени Наталии Сац
(Проспект Вернадского, дом 5)
Начало в 12.00 и в 16.00
Билеты: 500-1500 руб.
6+
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