Мода/Шоппинг

Большая персональная выставка модельера Вячеслава Зайцева "Ностальгия по красоте" открылась в среду, 28 февраля, в столице.

Экспозиция представлена в Музее моды. Посетители увидят платья, картины, эскизы, аксессуары и фотографии из личной коллекции модельера и его модного дома. Некоторые вещи никогда не демонстрировались ранее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На выставке гости познакомятся с нарядами в русском национальном стиле, а также с образами, на создание которых Зайцева вдохновили кутюрье Кристиан Диор и Ив Сен Лоран.



Посмотреть на шедевры модельера можно будет до 13 мая. Во время работы экспозиции состоятся модные вечера, мастер-классы и мероприятия, на которых специалисты расскажут об истории российской моды, а также о мужских образах Зайцева. 2 марта модельеру исполнится 80 лет.

В сентябре всемирно известный кутюрье представил свою книгу "Мода. Мой дом". В ней отражена эпоха создания самого известного отечественного модного дома, главные этапы творчества мастера и его карьеры.

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