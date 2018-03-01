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Московская жизнь
На уровне критического находится уровень опасности 1 марта в столице
По предсказаниям синоптиков Москва морозная погода сохранится и существует опасность стихийных бедствий..
Не прекратятся морозы и в четверг. Уровень опасности по шкале соответствует оранжевому.
Ожидаемая температура воздуха составляет 8-10 градусов ниже нуля. Cкорость ветра - 6-11 м/сек. Синоптики объявили о том, что пройдет небольшой снег и возможна гололедица.
Аналогичная ситуация возникла в соседних областях. Их погодные условия тоже находятся в соответствии с желтым цветом по шкале, определяющей уровень опасности.
Владимирская, Рязанская, Ярославская области подвержены холодной погоде и на их территории сохранится морозная погода. Регионы ЦФО постепенно выходят на желтый уровень, условия улучшаются.
дата публикации 28.02.2018.
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