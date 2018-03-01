Не прекратятся морозы и в четверг. Уровень опасности по шкале соответствует оранжевому.

Ожидаемая температура воздуха составляет 8-10 градусов ниже нуля. Cкорость ветра - 6-11 м/сек. Синоптики объявили о том, что пройдет небольшой снег и возможна гололедица.

Аналогичная ситуация возникла в соседних областях. Их погодные условия тоже находятся в соответствии с желтым цветом по шкале, определяющей уровень опасности.

Владимирская, Рязанская, Ярославская области подвержены холодной погоде и на их территории сохранится морозная погода. Регионы ЦФО постепенно выходят на желтый уровень, условия улучшаются.

дата публикации 28.02.2018

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