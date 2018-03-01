Происшествия

Члены семей погибших при ликвидации пожара сотрудников МЧС получат денежную выплату и средств Москвы. Сумма выплаты составит один миллион рублей.

Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате денежных сумм членам семей военных, работавших в САО и погибших при исполнении служебных обязанностей.

Конкретнее, Фомин и Драевский при исполнении обязанностей погибли накануне 28 февраля при ликвидации огня.



Оба сотрудника МЧС принимали участие в борьбе с разбушевавшимся пламенем. Среди мирных жителей города пострадавших не обнаружено.

Глубокие соболезнования выразил Сергей Собянин близким и родственникам погибших.

дата публикации 1.03.2018

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