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Происшествия
Денежная сумма выплат из средств Москвы для семей погибших составит один миллион рублей
Близкие погибших при ликвидации пожара получат компенсацию из бюджета города.
Члены семей погибших при ликвидации пожара сотрудников МЧС получат денежную выплату и средств Москвы. Сумма выплаты составит один миллион рублей.
Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате денежных сумм членам семей военных, работавших в САО и погибших при исполнении служебных обязанностей.
Конкретнее, Фомин и Драевский при исполнении
обязанностей погибли накануне 28 февраля при ликвидации огня.
Оба сотрудника МЧС принимали участие в борьбе с разбушевавшимся пламенем. Среди мирных жителей города пострадавших не обнаружено.
Глубокие соболезнования выразил Сергей Собянин близким и родственникам погибших.
дата публикации 1.03.2018.
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