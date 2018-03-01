Сотрудники, работающие в столичном бизнесе, сегодня имеют повод для радости. Cогласно подписанному Сергеем Собяниным постановлению им больше не требуется оплачивать налоги на движимое имущество с 2018 года.

Принятые льготы будут распространяться на движимое имущество, эксплуатируемое уже позднее 1 января 2013 года. Эти меры приняты с целью стимулирования процесса своевременного обновления оборудования предприятий.

Ранее движимое имущество, стоящее на учете с 1 января 2013 года не подлежало обложению налогом на имущество организаций. Для активации этого пункта в Налоговом кодексе РФ требовалось заверить закон субъектом РФ.

Одновременно с этим был подписан закон, повышающий налог на предприятия игорного бизнеса.

Закон устанавливает предельные ставки налога на этот вид бизнеса для этой сферы предпринимательской деятельности с увеличением в два раза. Это максимум.

Появились новые направления для налогообложения – это процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы

Принято решение о соблюдении относительно них предельного уровня в размере ставки налога 2,5 и 3 миллиона руб. на объект ежемесячно.

дата публикации 1.03.2018

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