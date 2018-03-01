Будем здоровы

Научные исследования привели ученых из университета Джорджа Мэйсона к выводу о том, что роды вовсе не делают женщину красивее. Это раньше некоторые добрые люди утверждали, что с каждыми родами она становится все краше.



Пришли иные времена. По мнению америанских специалистов женский организм стареет после рождения ребенка.

Этот факт был открыт в результате анализов ДНК. Исследования провели над 2000 женщинами. У тех, кто еще не рожал теломеры оказались длиннее.



Но ведь на концевых участках человеческого организма есть хромосомы, которые стали практически индикатором старения тела. Участки этих хромосом свидетельствуют об ускоренном старении тела женщины.



По утверждению научных сотрудников чем короче теломер, тем коэффициент риска в сфере онкологических и сердечных заболеваний, деменции.



Теломер матери, уже родившей одного ребенка на 4,2% короче. исследователи составили статистические данные и пришли к выводу, что это сопоставимо стремя годами биологического старения человеческого тела.



Чем чаще роды, тем короче теломеры рожающей матери. Этот фактор посильнее, чем курение и ожирение негативно воздействует на физическое состояние женщины.

дата публикации 1.03.2018

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