Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Отмечается, что по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Добавим, что «Нафтогаз» в арбитраже хотел истребовать от «Газпрома» около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует на период 2009—2019 гг. Согласно документу, «Газпром» должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

В 2017 году Украина увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову — 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 — 67,1 млрд куб. м, в 2014 — 62,2 млрд куб. м, в 2013 — 86,1 млрд куб. м, в 2012 — 84,3 млрд куб. м, в 2011 — 104,2 млрд куб. м, в 2010 — 98,6 млрд куб. м, в 2009 — 95,8 млрд куб. м, в 2008 — 119,6 млрд куб. м, в 2007 — 115,2 млрд куб. м.

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