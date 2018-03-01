Мексиканский актер Рохелио Герра, сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале "Богатые тоже плачут", скончался в возрасте 81 года.



Актер театра и кино, телевидения участвовал во множестве проектов. Он сыграл в таких сериалах, как "Богатые тоже плачут", "Плохие родственники" и "Что жизнь забрала у меня". В сериале "Богатые тоже плачут" Герра исполнил роль Луиса Альберто.

Причина смерти и место похорон актера не уточняются. Известно, что с 2015 года Герра страдал болезнью Альцгеймера, а в 2017 году он перенес инсульт.

Мексиканский сериал "Богатые тоже плачут" вышел на экраны в 1979 году. Он стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после бразильской теленовеллы "Рабыня Изаура". Премьера на советском центральном телевидении состоялась вечером в понедельник, 18 ноября 1991 года.

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