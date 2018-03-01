Образование/Карьера

Директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о планах по введению тестирования на наркотики и алкоголь на рабочих местах.

Брюн рассказал об опыте на Новолипецком металлургическом заводе и некоторых других предприятиях, но пока это не распространяется массово. По словам Брюна, цель инициативы – включить в коллективные договоры на предприятиях пункты по профилактике курения и алкоголизма. При этом сотрудника предлагается не увольнять, если он лечится от зависимости.

Нарколог подчеркнул, что хроническое злоупотребление алкоголем становится причиной смерти в работоспособном молодом возрасте. Кроме того, это снижает общую производительность труда. Брюн полагает, что это большая нагрузка на экономику России.

Специалист также указал на то, что страна теряет до 5 процентов ВВП из-за алкоголя и наркотиков. Брюн отметил, что с повышением уровня жизни снижения наркомании не добиться. Он считает, что "наркомания и алкоголизм исчезают, когда есть хорошая национальная идея".

Эксперт заметил, что это не исключительно российская проблема: "везде одно и то же, везде люди одинаковые". Это встречается и в мусульманских странах, особенно в более демократичных странах вроде Турции, Кувейта, добавил он.

В России ситуация с алкоголизмом зависит от региона, констатирует Брюн. В Москве и экономически развитых центрах пьют меньше, так как у горожан есть работа, им есть, куда вложить деньги. Данных о городах с численностью населения менее 30 тысяч человек нет, потому что там мониторинг почти не ведется. "Нам очень трудно сказать, что там происходит на самом деле, но полагаем, что ситуация не очень хорошая", – заключил Брюн.

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