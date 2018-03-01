Выступление президента России состоится в Большом Манеже. В этот раз для визуализации послания президента будут использованы экраны для инфографики.

Газета «Коммерсант» отмечает, что такой выбор места подчеркивает иной характер послания — оно адресовано всему гражданскому обществу в преддверии выборов президента, которые состоятся 18 марта. В частности, речь пойдет об основных направлениях будущей политики кандидата в президенты Путина.

По данным источников, в отличие от прежних ежегодных посланий, в которых содержался план работы на ближайший год, Путин впервые выступит с обращением, которое будет «охватывать шестилетний период».

Ожидается, что ключевыми темами послания станут развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения и судебная реформа.

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