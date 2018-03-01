Политика
Президент назвал послание 2018 года "особенным"
Владимир Владимирович Путин отметил значимость выбора российских граждан в этот ответственный период времени.
Владимир Владимирович Путин сказал о том, что послание обладает особенной значимостью потому, что наступило время, когда важен каждый поступок, шаг и выбор граждан страны. Завершился период cложных изменений в жизни и борьбы с экономическими проблемами, а также социальными трудностями.
Стало возможным говорить об укреплении демократии в стране, заметны результаты планомерных и стабильных преобразований, касающихся многих областей общественной жизни
Обладая значимым потенциалом в стране многие проблемы пока решить не удалось, качество жизни не соответствует тому уровню, который должен был бы уже существовать.
Владимир Путин отметил, что нужно использовать достижения научно-технического прогресса, ориентируясь на мировые достижения в этом направлении. Президент заметил, что жители страны сами должны будут определить свое будущее.
дата публикации 1.03.2018.
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