Паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью российской системы идентификации футбольных болельщиков. Получить его должен каждый, кто приобрел билет на матч Чемпионата мира по футболу. Теперь получить паспорт можно в четырех столичных центрах госуслуг.

Кроме того, в любом центре госуслуг города Москвы в зоне электронных услуг можно зарегистрироваться на портале fan-id.ru, заполнить заявку на получение паспорта болельщика и получить необходимую консультацию у сотрудника. Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и фотографию на электронном носителе. Если фото при себе не окажется, его помогут сделать прямо в центре госуслуг.

О готовности паспорта болельщика и адресе получения документа можно будет узнать, получив соответствующее СМС-уведомление или письмо по электронной почте. Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 года.

Паспорт выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которые зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика. В случае получения паспорта болельщика на ребенка необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность зрителя (законного представителя) и ребенка, данные которые зритель указывал в заявке на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика можно получить по следующим адресам:

· Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.

· Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.

· Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.

· Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

Все столичные центры «Мои Документы» работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис открыт с 10 утра до 10 вечера.

Ответственный исполнитель проекта по обеспечению болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года паспортами болельщиков (FAN ID) – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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