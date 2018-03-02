Политика
Волонтеры возможно будут освобождены от НДФЛ
ГД рассматривает этот закон по просьбе правительства РФ.
Руководство через ГД решило провести закон, позволяющий детально изучить все виды дохода людей, работающих на добровольных началах и не участвующих в НДФЛ.
Оформляемый документ позволяет освободить от НДФЛ дополнительные денежные средства людей, работающих на добровольных началах, которые они имеют по денежным выплатам в качестве балансировке расходных операциях.
По мнению большинства принятие подобного документа создает условия для благотворительности.C недавнего времени правительство озабочено выработкой закона, позволяющего ввести в стране прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
Пока подоходный налог в РФ составляет 13%. Есть некоторые опасения по поводу скрытия некоторых денежных средств из фонда заработной платы в тень.Именно поэтому рассмотрение вопроса о дифференцированной ставке откладывается до получения гарантий стабильности экономической ситуации в России.
дата публикации 2.03.2018.
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