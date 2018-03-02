Руководство через ГД решило провести закон, позволяющий детально изучить все виды дохода людей, работающих на добровольных началах и не участвующих в НДФЛ.

Оформляемый документ позволяет освободить от НДФЛ дополнительные денежные средства людей, работающих на добровольных началах, которые они имеют по денежным выплатам в качестве балансировке расходных операциях.

По мнению большинства принятие подобного документа создает условия для благотворительности.C недавнего времени правительство озабочено выработкой закона, позволяющего ввести в стране прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.

Пока подоходный налог в РФ составляет 13%. Есть некоторые опасения по поводу скрытия некоторых денежных средств из фонда заработной платы в тень.Именно поэтому рассмотрение вопроса о дифференцированной ставке откладывается до получения гарантий стабильности экономической ситуации в России.

дата публикации 2.03.2018

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