Новости Москва Инфо

Позади мавзолея находится Революционный некрополь, где похоронены выдающиеся революционеры, лидеры Советского государства и международного коммунистического движения.

В некрополе находится приблизительно cто останков видных лидеров партии, знаменитых ученых и писателей, военных героев советской эпохи.

Кремлевская стена, мавзолей и Братские могилы объединили в единый проект. Для авторов проекта архитектора И. Француза и скульптора С. Меркурова существовала проблема гармоничного и комплексного композиционного решения. Могилы Я. Свердлова, Ф. Дзержинского, М. Калинина, М. Фрунзе славятся полированными надгробиями с бюстами, высеченными из гранита разных цветов.



Некрополь возник в ноябре 1917 года, при захоронении более двухсот человек, пострадавших в боях с юнкерами, захватившими Кремль и центр

В 1970-х гг. он сложился окончательно (архитекторы Г. Вульфсон, В. Данилушкин и скульптор П. Бондаренко). Братские могилы оформили светло-серым полированным гранитом в сочетании с более темным, на котором выбиты имена павших.

На торцах могильных рядов появились розовые гранитные венки, «перевитые» лентами. Они выполнены с применением техники различной обработки камня — шлифовки («кованые» венки) и полировки (ленты).

В центральной части каждого надгробия находятся две черные плиты . На них памятная надпись. Она выражает глубокую скорбь и почтение к героям, сложившим свою жизнь за советскую власть»



Поблизости находятся четыре группы каменных стягов на черных постаментах. Флаги и кисти выполнены из полированного гранита, похожего на бархат. У подножия стены на ленте из красноватых плит поставлено свыше 100 квадратных ваз с цветами, аллею вдоль стены расширили до 3,25 м.

Заново посадили голубые ели, привезенные из Кабардино-Балкарии. С 1920-х ведено около 150 захоронений: 70 вождей партии и государства (Сталин, Калинин, Жданов, Брежнев, Суслов, Андропов, Черненко), 30 деятелей Коминтерна (К. Цеткин, А. Мак-Манус), вождей «братских»партий (У. Хейвуд, 30 военачальников (Ворошилов, Буденный, Жуков, Василевский)

дата публикации 04.03.2018

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