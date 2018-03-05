Новости Москва Инфо

Возглавить освободительное движение русских ополченцев смогли земский староста из Нижнего Новгорода Минин Кузьма с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. Война с польско-литовскими и шведскими захватчиками завершилась в 1612 г в тот момент, когда территория московского Кремля была освобождена.



Скульптура, посвященная руководителям движения народных ополченцев могла появиться на Красной площади в 1812 г. к двухсотой годовщине и стать символом героизма русского народа еще тогда, вместо этого началась еще одна война — с Наполеоном. В результате только 1816 г. стал годом создания памятника.



Средства для увековечения памяти об этом подвиге российского народа были собраны по подписке. Родина Минина в Нижнем Новгороде и граждане этого города собрали пожертвования для увековечения героического подвига своего земляка.

Скульптор И. Мартос отлил композицию (литейщик В. Екимовна на которой изображен Минин Кузьма, простирающий правую руку по направлению к Москве, в то время как левая рука подает меч cидящему князю с призывом возглавить русское ополчение.

На пьедестале проставлен год создания памятника и имена героев ополчения гражданина Минина и князя Пожарского, 1818 год

Сначала памятник установили в Верхних торговых рядах (нынешний ГУМ) недалеко от главного входа. Перенос скульптуры на другое место пришлось сделать в тридцатые годы XX века, правительство не устраивало прежнее расположение памятника, потому что он мешал проведению демонстрации и парада. Отлитые в бронзе в стиле классицизма Минин и Пожарский олицетворяют собой русские образы в античной одежде. Скульптор Суханов изобразил на двух барельефах в основании памятника разные сюжеты событий времен гражданского ополчения

Первый cюжет содержит сцену сбора пожертвований и в этой панораме присутствует образ художника, создавшего эту скульптуру. Себя в образе старца и двух своих сыновей, которых привел воевать за свободу России запечатлел он в этой композиции на века. Этот барельеф отображает образ Минина.

Второй сюжет зафиксировал в памяти народной переломный момент в истории Отечества нашего. Этот барельеф отображает образ Дмитрия Пожарского. Сцена изображает русское войско и убегающих, доведенных до ужаса поляков. Холод бронзы и камня вполне соответствует беспристрастному и расчетливому ходу исторических событий, где чье-то поражение непременно является чьей-то победой.

дата публикации: 04.03.2018

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