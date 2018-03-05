Новости Москва Инфо

Открытие состоялось в 1935 году. Название дано в соответствии с местонахождением, по ассоциации с бывшей площадью Кропоткинских Ворот. Рядом находится знаменитый памятник П. Кропоткину—исследователю, знатоку географии, путешественнику. Проживая в этом районе когда-то он стал известен как теоретик анархизма.

ХХС в 1931 году ликвидировали и долгое время станция носила название «Дворец Советов»,



Изначально планировалось создание на этом месте Дворца Советов, а площадка, занимаемая залом станции могла стать помещением для вестибюля дворца. Работы по строительству не были доведены до конца и накануне начала Великой Отечественной войны металл из каркасного материала семи этажей будущего здания потребовался для защиты столицы от вражеских танков.

Проект не суждено было реализовать. Знаменитый бассейн стал местом активного отдыха большого количества москвичей. На месте котлована, вырытого для дворца жители столицы занимались водными процедурами. По многочисленным просьбам верующих было принято решение об открытии ХХС и к началу 2000 года он был освящен

На выставках европейского уровня проект станции занял высшие места и удостоился Гран-при в Париже ( 1937) и Брюсселе (1958)



В СССР - тоже высшие награды, Сталинская премия за архитектуру и строительство (1941).

Дизайнерские решения при строительстве до сих пор еще достаточно оригинальны. Кроме десятигранных колонн использовались красивые светильники и подсветка сделана наверху колонны. Материал для строительства - серовато-белый уральский мрамор, напольные плиты из розового и серого гранита создают приятную атмосферу. Помещение станции находится под охраной ЮНЕСКО.

дата публикации 04.03.2018

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