Новости Москва Инфо

«Маяковская» открыта в 1938-м. Плод творения архитектора А. Душкина явил собой первый в истории метрополитена случай строительства колонной станции глубокого заложения с рифлеными покрытыми нержавеющей сталью колоннами, позволяющими избежать массивных опорных конструкций.

Материал для отделочных работ - орлец пластинчатый с Урала и известняк мраморовидный садахлинский. Облицовка стен на «Маяковской» выполнена из мрамора. Напольная плитка - мрамор белого цвета, гранит серого и розового оттенка.

Cводчатые потолки на станции вмещают в себя ниши овальной формы и удивительные мозаичное панно из смальты. Под центральным сводом размещены светильники в соответствии с проектом А. Дейнеки.

Современный дизайн станции до сих пор вызывает большую любовь у москвичей и гостей столицы. Сочетание простоты и строгости со стилем сталинских времен, будоражущее воображение каждого на этой станции панно из мозаики и романтические свидания влюбленных круглосуточно наполняют любителей подземки оптимизмом.

Сказывается большое количество театров рядом со станцией, жизнь бьет ключом.

дата публикации 04.03.2018

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