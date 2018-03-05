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Московская жизнь

На 16 площадках Москвы отпразднуют 8 марта

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На 16 площадках Москвы отпразднуют 8 марта

M24.ru 05 марта 2018г., 10:15

С 13:00 до 17:00 в городских парках будут дарить дамам цветы

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Шестнадцать различных площадок  проведут на  территории парков столицы для слушателей образовательные программы. Лекционные курсы и экскурсионные программы,  мастер-классы и прочие мероприятия  состоятся днем от трех до пяти вечера

В Филях, парке Горького,  Бабушкинском и Таганском приготовили поздравления с цветами

Ощутить себя "звездой" сможет в это время даже "серая мышь". Парк "Зарядье" предоставит для этого площадку с профессиональным фотографом, каждая может узнать историю макияжа и престижных домов моды, заглянуть за пределы дозволенного и узнать немного о секретах визажистов. Желающих научат создавать браслеты из живых цветов.

Парк Горького проведет экскурсионные программы, историю любовных отношений графа Орлова и царицы Екатерины II, Пушкина и Гончаровой посетители узнают в Нескучном саду из программы "14 историй о любви".

Редкий впрос поднят в тематической программе "Женские дуэли, балы и развлечения обителей Нескучного сада". До сих пор многие думают, что русские дворянки всегда были нежными и терпимыми, послушными и покладистыми.

Чем больше знаешь, тем больше удивляешься. Оказывается они владели оружием и иногда выясняли отношения не в словесной форме, а на дуэли.

дата публикации 05.03.2018

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