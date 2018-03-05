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Автомагистраль

Транспорт:Улица Богданова перекрыта

Транспорт:Улица Богданова перекрыта

Информационный Центр Правительства Москвы 05 марта 2018г., 11:07

С сегодняшнего дня и до 30 июня движение транспорта в этом направлении не возможно

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Поток транспорта не сможет больше осуществлять движение по улице Богданова в связи с техническими работами, проводимыми на этом участке

Автомагистраль закрыта для потока машин с пятого марта до тридцатого июня 2018 года по причине срыва графика строительства линии метрополитена

Изменения коснулись работ по строительству на Калининско-Солнцевской линии метрополитена начиная от д. 21 до  пересечения с ул. Попутная

Поток машин будет перекрыт на этом участке круглосуточно и полностью.

дата публикации 05.03.2018

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