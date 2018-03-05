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Автомагистраль
Транспорт:Улица Богданова перекрыта
С сегодняшнего дня и до 30 июня движение транспорта в этом направлении не возможно.
Поток транспорта не сможет больше осуществлять движение по
улице Богданова в связи с техническими работами, проводимыми на этом
участке
Автомагистраль закрыта для потока машин с пятого марта до тридцатого июня 2018 года по причине срыва графика строительства линии метрополитена
Изменения коснулись работ по строительству на Калининско-Солнцевской линии метрополитена начиная от д. 21 до пересечения с ул. Попутная
Поток машин будет перекрыт на этом участке круглосуточно и полностью.
дата публикации 05.03.2018.
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