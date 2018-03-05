Поток транспорта не сможет больше осуществлять движение по улице Богданова в связи с техническими работами, проводимыми на этом участке



Автомагистраль закрыта для потока машин с пятого марта до тридцатого июня 2018 года по причине срыва графика строительства линии метрополитена



Изменения коснулись работ по строительству на Калининско-Солнцевской линии метрополитена начиная от д. 21 до пересечения с ул. Попутная



Поток машин будет перекрыт на этом участке круглосуточно и полностью.

дата публикации 05.03.2018

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