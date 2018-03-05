Московская сцена

Станцию «Новослободская» называют пилонной глубокого заложения, находясь на глубине 40 м она имеет в соответствии с проектом А. Душкина и А. Стрелкова три свода.

Открытие станции произошло в 1952 году, несомненно это была самая популярная станция в московском метрополитене много лет подряд в советские времена. Особое впечатление производили не только зал диаметром 9,5 м и уральский мрамор для отделки, но и тридцать два витража с подсветкой. Необыкновенное зрелище представляют из себя витражи внутри пилонов с окаймлением из позолоченной лазури и стали.

дата публикации 05.03.2018

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