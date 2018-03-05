Московская сцена

И двигаются по этому пути познания разными способами. Например, приглашая на серьёзные, посвящённые самым сложным вопросам мироздания, спектакли, а потом обсуждая эти постановки. И, разбираясь в смыслах художественных произведений, помогают школьникам осознать самые важные жизни. Или позволяют найти своё место в жизни, играя в театре. Давно доказано, что занятия в детских театральных студиях замечательно раскрывают самые разные способности детей, тренируют память, внимание, а наработанный на сцене артистизм помогает впоследствии в самых разных ситуациях, от личного общения, до защиты проектов и успешном знакомстве с работодателем.

Утверждение о том, что «театр-жизнь» не надо доказывать участникам фестиваля «Москва-Театр-Школа», который проходит ежегодно по инициативе главы литературно-педагогической части Театра Сац Роксаны Сац и при поддержке префектур ЮЗАО и ТиНАО. О том, как удивляют юные театралы-любители многообразием и серьёзностью своих работ рассказывала Роксана Николаевна и на открытом заседании Общественного совета при Департаменте образования Москвы. Это объединение создано именно для того, чтобы услышать обо всех важных и нужных подрастающему поколению инициативах. И специалисты совета признали очень ценным не только просветительское значение постановок Театра Сац, но и ту, порой незаметную, но такую важную работу педагогов театра по приобщению новых слушателей к театральному искусству. А уж фестиваль «Москва-Театр-Школа» удостоился самого пристального внимания, и Общественный совет Департамента образования был единодушен с педагогами Театра Сац: интерес к театру воспитывать необходимо! Это раскрепощает и вдохновляет детей. И даже если ваш ребёнок не увлечён театром, просто приведите его в Театр Сац. Здесь есть спектакли на любой вкус. А весной, наряду с уже полюбившимися публике спектаклями, ожидается сразу несколько премьер чудесных музыкальных историй!

Валентина Гракова

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