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Московская сцена

Петр Налич поздравит женщин с 8 марта

Фото: Валентин Монастырский/предоставлено пресс-службой

Петр Налич поздравит женщин с 8 марта

M24.ru 05 марта 2018г., 14:50

Свои поздравления для женщин с Международным женским днем готовит Петр Налич. Он поздравит с Международным женским днем большим концертом!

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Известный певец, любимец женской аудитории — Петр Налич готовит праздничную программу под названием "Большой Весенний концерт", который состоится 8 марта в московском клубе Известия Hall.

"Мы выступим с моим небольшим оркестром... — это конечно не оркестр в чистом виде, а скорее бэнд, но это слово как-то не вписывается в мой лексикон. Поэтому мы выступим как Петр Налич и оркестр. Прозвучат песни о любви разных лет, и конечно, танцевальные композиции с прямой бочкой" — говорит певец в своем официальном обращении.

Также гостей ждет немало сюрпризов, которые создадут весеннее настроение, и, несомненно, порадуют зрителей всех возрастов.

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Москва-Инфо

   