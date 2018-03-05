Московская сцена
Петр Налич поздравит женщин с 8 марта
Свои поздравления для женщин с Международным женским днем готовит Петр Налич. Он поздравит с Международным женским днем большим концертом!.
Известный певец, любимец женской аудитории — Петр Налич готовит праздничную программу под названием "Большой Весенний концерт", который состоится 8 марта в московском клубе Известия Hall.
"Мы выступим с моим небольшим оркестром... — это конечно не оркестр в чистом виде, а скорее бэнд, но это слово как-то не вписывается в мой лексикон. Поэтому мы выступим как Петр Налич и оркестр. Прозвучат песни о любви разных лет, и конечно, танцевальные композиции с прямой бочкой" — говорит певец в своем официальном обращении.
Также гостей ждет немало сюрпризов, которые создадут весеннее настроение, и, несомненно, порадуют зрителей всех возрастов..
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