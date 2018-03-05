Здесь интересно

Американская киноакадемия объявила имена победителей во всех номинациях "Оскара". 90-я церемония вручения престижных наград за заслуги в области кинематографа состоялась 4 марта в зале "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ведущим премии стал комик, телеведущий Джимми Киммел. Номинанты были объявлены 23 января 2018 года.



Лучший фильм – "Форма воды" Гильермо дель Торо;

Лучший актер – Гэри Олдмен "Темные времена" (за роль Уинстона Черчилля);

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорманд "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (за роль Милдред Хейз);

Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (за роль Джейсона Диксона);

Лучший актриса второго плана – Эллисон Дженни "Тоня против всех" (за роль Лавоны Голден);

Лучший режиссер – Гильермо дель Торо "Форма воды";

Лучший оригинальный сценарий – Джордан Пил "Прочь";

Лучший адаптированный сценарий – Джеймс Айвори "Зови меня своим именем";

Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко";

Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио;

Лучший документальный фильм — "Икар" Брайана Фогеля и Дэна Когана;

Лучшая работа оператора – Роджер Дикинс "Бегущий по лезвию 2049";

Лучшая музыка к фильму (композитор) – Александр Деспла "Форма воды";

Лучшая песня к фильму – Remember Me "Тайна Коко".

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