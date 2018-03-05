При борьбе с терроризмом нужно использовать наступательную тактику. «За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше. Если в 2012 году их было 316, то в 2014 — 84, а в прошлом — 25», — уточнил Путин на коллегии ФСБ. По его словам, это связано с усилением превентивной работы спецслужб.

Он привел данные, из которых следует, что в 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов.

«Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль Национального антитеррористического комитета. Следует получать оперативную упреждающую информацию, ликвидировать финансовые, информационные и другие каналы, используемые террористическими группировками, которые, как вы хорошо понимаете, носят глобальный, трансграничный характер», — добавил Путин.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за 2017 год его подчиненные предотвратили 23 теракта. Генеральный прокурор Юрий Чайка приводил другие данные. По его словам, было предотвращено 24 теракта.

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