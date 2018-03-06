У нас есть опыт организации работы штаба на многих предыдущих выборах. Штаб всегда являлся гарантом проведения честных и отрытых выборов в Москве. В этом году кроме видеонаблюдения в состав штаба вошли Корпус наблюдателей и мобильные группы, которые начнут работать еще до дня голосования».

Но основной темой стола стала реализация нового порядка голосования, так называемый «мобильный избиратель». Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов пояснил, как реализуется новый порядок голосования по месту нахождения, как он влияет на явку. Елена Громова, директор МФЦ «Мои документы», рассказал о новой услуге «прием заявлений по месту пребывания».



Валентин Горбунов отметил: «Я считаю достижением законодательной работы новый порядок голосования по месту нахождения. Эта опция востребована во всей стране. В Москве, например, 1,7 миллиона человек живут в столице, но прописаны в других регионах. Они здесь работают, учатся, живут у родственников. И наоборот, около 800 тысяч москвичей проживают за пределами столицы. Внутри самого города порядка полумиллиона жителей проживают не по месту прописки. Также необходимо помнить о москвичах, работающих в день выборов. Таким образом новый порядок голосования по месту нахождения рассчитан именно на такие случаи».

В Москве нет злоупотребления новым правилом мобильного голосования, нет принуждения избирателей воспользоваться новым порядком. К избирательным участкам Москвы прикрепилось всего 2 % от общего числа избирателей, говорят в Московской городской избирательной комиссии.

Елена Громова пояснила: для того, чтобы реализовывать новую услугу по центры «Мои документы» заключили соглашение с Московской городской избирательной комиссией и провели масштабную организационную работу по обучению сотрудников. По ее словам, «в общем объеме услуг доля заявлений о включении в списки избирателей составляет менее 7%. Естественно, она не вызвала никаких проблем - все центры работали в штатном режиме. Среднее время ожидания в период с 31 января по 4 марта составляло 5 минут».

Также в рамках проекта информирования сотрудники центров госуслуг, которые являются представителями Московской городской избирательной комиссии, проводят поквартирный обход жителей. За период с 31 января по 4 марта сотрудниками центров госуслуг пройдено более 4 млн. квартир. За период первой волны информирования более миллиона человек заинтересовались информацией о предстоящих выборах и взяли у сотрудников информационные материалы Мосгоризбиркома.



1 марта стартовала вторая волна информирования. Все материалы о ней публичны и размещены на сайте центров госуслуг и сайте МГИК. Тех жителей, которые ранее высказали нежелание общаться, сотрудники беспокоить не будут.



Директор центров госуслуг Москвы Елена Громова рассказала, что формат мобильных офисов - принятая в центрах госуслуг практика. В связи с востребованностью этой услуги сотрудники выезжают в самые посещаемые точки. Таким образом, написать заявление можно не только во всех столичных центрах госуслуг, но и в торговых центрах, на заправках, на вокзалах - по пути на работу, домой или просто во время других передвижений по городу. Конкретные точки нахождения мобильных центров и время их работы можно найти на официальном сайте центров госуслуг.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев также высказался о работе МФЦ: «В МФЦ очень профессионально решили поставленную задачу. И это касается не только Москвы. Я бы по всей стране отметил МФЦ как самую профессиональную структуру, которая сработала очень грамотно. А еще по мобильному избирателю по Москве по каждой избирательной комиссии мы знаем, сколько людей приписалось. Средние цифры это 100 плюс 20 или 30 человек. Комиссии, к которым приписалось 700 человек – их 3 или 4, и есть одна комиссия, к которой приписалось 900 человек».

В ходе круглого стола участники обратили внимание также на беспрецедентные провокации в социальных сетях и количество лжи, касающейся работы центров госуслуг и участия в данном проекте. Были упомянуты материалы о ложной «памятке» для сотрудников центров, об «адских очередях» в центрах, которых на самом деле не было. Центры госуслуг оперативно реагируют на комментарии жителей и напоминают, что за точной информацией о деятельности центров можно обратиться на официальный сайт md.mos.ru и призывают не верить всему, что пишут провокаторы.



Заместитель председателя общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Шапошников рассказал о промежуточных результатах формирования и обучения Корпуса наблюдателей. 4834 москвича подали заявки на роль наблюдателя от Общественной палаты Москвы. На сегодняшний день обучено более 2500 человек. До 12 марта обучение пройдут все подавшие заявки. Разработана уникальная методика обучения наблюдателей. К ее разработке привлечены лучшие эксперты избирательного права. Среди них сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, члены ЦИК России Майя Гришина и Александр Кинёв, представители Московской городской избирательной комиссии и Российского фонда свободных выборов. Каждый наблюдатель получил рабочую тетрадь, где в понятной форме объяснены возможные нарушения и сложные ситуации. Для наблюдателей Общественной палаты Москвы разработан фирменный стиль, который сделает их узнаваемыми и заметными на участках. Каждый наблюдатель получит жилет и фирменный значок.



Участники круглого стола предложили создать на базе корпуса наблюдателей оперативные выездные группы для проверки сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Группы будут работать вплоть до дня голосования 18 марта.



Общественный штаб предложит всем кандидатам и политическим партиям, выдвинувших кандидатов, направить в день голосования своих наблюдателей на избирательные участки, в которых прогнозируется значительное увеличение числа избирателей, подавших заявления о голосовании по месту нахождения. Наблюдатели от Общественной палаты города Москвы данные участки будут считать приоритетными для осуществления наблюдения.

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