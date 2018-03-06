Самый простой букет тюльпанов в столице к 8 Марта будет стоить 250 рублей, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, тюльпаны – самый оптимальный выбор по цене. Как и в прошлом году, тюльпанов будет много, горожанам представят широкий выбор, пояснила Сафронова. Если самый дешевый букет тюльпанов обойдется в 250–300 рублей, то хороший миксовый букет с тюльпанами, сиренью, ирисами, другими цветами и аксессуарами можно будет купить примерно за тысячу рублей, уточнила она.

В тренде среди цветов этой весной остаются пионы. Сафронова отметила, что их привозят из Латинской Америки, но это несезонные цветы, так что они очень дорогие. Ранее стало известно, что в столичных теплицах к Международному женскому дню вырастили порядка двух миллионов тюльпанов.

Купить букеты в Москве накануне 8 Марта можно будет более чем в 1,7 тысячи точек продажи. Они будут доступны в цветочных киосках, магазинах на первых этажах жилых домов, в спецпавильонах в торговых центрах и гипермаркетах. В обычные дни горожане чаще всего берут розы, хризантемы и гвоздики, а перед этим праздником – тюльпаны и мимозы. На букет москвичи тратят в среднем примерно 600 рублей.

Цветы являются самым популярным подарком на 8 Марта у россиян. На втором месте – одежда и нижнее белье, на третьем – ювелирные изделия. Четвертым по востребованности подарком оказался парфюм, и замкнули список электроника, бытовая техника и сладкие подарки.

Сами женщины на праздник больше всего желают получить в подарок золотые кулоны, серьги, смартфоны, духи, сертификаты на спа-услуги и массаж.

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