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Происшествия

Пассажиры трамвая высажены на пути

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры трамвая высажены на пути

M24.ru 06 марта 2018г., 12:29

Неудачная попытка объехать пробку пивела к полному перекрытию движения трамваев в восточной части Москвы

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Движение трамваев пяти маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов из-за застрявшего на путях автомобиля. Речь идет о трамваях №8, 24, 34, 36, 37 по направлению в центр.

По предварительным данным, машина выехала на выделенную линию для трамваев, пытаясь объехать пробку, и застряла в снегу. Пассажиров трамваев высадили на пути, им пришлось передвигаться пешком или на маршрутках и автобусах.

В районе инцидента работают эвакуаторы. На трамвайных маршрутах временно ходят автобусы.

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