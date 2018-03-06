Происшествия

Движение трамваев пяти маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов из-за застрявшего на путях автомобиля. Речь идет о трамваях №8, 24, 34, 36, 37 по направлению в центр.

По предварительным данным, машина выехала на выделенную линию для трамваев, пытаясь объехать пробку, и застряла в снегу. Пассажиров трамваев высадили на пути, им пришлось передвигаться пешком или на маршрутках и автобусах.

В районе инцидента работают эвакуаторы. На трамвайных маршрутах временно ходят автобусы.

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