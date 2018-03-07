Происшествия

Появились предварительные данные о ходе спасателей операции в Чечне.

Ми-8 потерпел крушение в катастрофе после того как вертолет при посадке задел лопастями землю. В результате летательный аппарат перевернулся и попал в ущелье.

Трое погибших найдены у одного человека тяжелые травмы, но существуют три человека, пропавшие без вести

По предварительным данным на борту было девять человек. Как минимум пятеро погибли. Надежды обнаружить живыми пропавших без вести практически не существует.

Минздраве Чечни делает все возможное, на месте аварии непренывно работают шесть медбригад. Одной из причин считаютплохие погодные условия.

Экстренные службы спасения акцентируют внимание на том, что шел снег и дождь. Спасательная операция еще не закончена.

дата публикации 7.03.2018

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