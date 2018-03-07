Здесь интересно

"Промобот" по совместному проекту с организацией "Сколково" поздравил прекрасный пол с Международным женским днем



Ведь 8 марта - праздник, который символизирует красоту, женственность и должен вызывать только добрые чувства у всех.

Настоящее чудо продемонстрировали физики на станции "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина" МЦК

Они заморозили розы жидким азотом и только после этого дарили пассажирам. По какой-то скрытой причине женщины били эти цветы об стену. Многие думают, что это из любопытства или на счастье



Сотрудники из области физических исследований создавали молнии, рисовали картины на молоке.На станции метро "Курская" в зале дамы бесплатно пользовались услугами стилистов и смогла сделать макияж.

дата публикации 7.03.2018

Опубликовано 8 марта букет духи цветы

.