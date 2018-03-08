Здесь интересно

Британский инди-рок музыкант Джеймс Бэй выпустил новый трек, получивший название «Wild Love».

Композиция войдёт в грядущий второй студийный альбом музыканта, выход которого ожидается в этом году. Другие подробности диска пока неизвестны.

Напомним, что дебютник артиста «Chaos and the Calm» поступил в продажу в марте 2015 года и добрался до первой строчки альбомного хит-парада Великобритании.

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