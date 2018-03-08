Здесь интересно

Британская певица и актриса Шер Ллойд порадовала фанатов сразу двумя хорошими новостями. Во-первых, Шер и её муж Крейг Монк ожидают рождения первенца, во вторых — в этом году нам доведётся услышать её новую музыку.

«Я восторженно сообщаю всем вам, что я и мой муж Крейг ждём нашего первого ребенка в мае. На седьмом небе от счастья, что могу поделиться этой новостью с вами. Так взволнована перед тем как войти в эту новую главу своей жизни в окружении семьи, которую я люблю, поддерживающей меня команды и музыки, над которой я работаю с особенным трудолюбием и буду горда представить её вам позже в этом году» — пишет Шер в «Instagram».

Второй и последний альбом певицы «Sorry I’m Late» поступил в продажу в мае 2014 года. Диск снискал умеренный коммерческий успех и, в основном, получил тёплые отзывы критиков.





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