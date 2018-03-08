Виртуальные букеты расцвели на башнях Кремля по случаю Международного женского дня.

С помощью приложения с функцией 3D-мэппинга можно увидеть огромные цветы вместо башен Кремля. Для этого нужно навести камеру устройства на стену.

3D-мэппинг – направление в аудиовизуальном искусстве. Его смысл – в наложении 3D-проекции на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.

По случаю праздника в столице заработает подсветка зданий. Порядка 100 объектов по улицам Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Большая Якиманка, Новый Арбат и на проспекте Мира окрасятся в зеленые, оранжевые и желтые цвета. А на экранах медиафасадов домов 11 и 19 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа покажут тематические видеоролики. Поздравление будет транслироваться с 7 по 9 марта.

К 8 Марта в городе организуют свыше 50 бесплатных мероприятий. В библиотеках, культурных центрах и музеях пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. А в пяти столичных роддомах профессиональные визажисты-парикмахеры бесплатно сделают мамам легкий макияж и укладку.

На эскалаторах в поземке зазвучат аудиопоздравления, а на специально отведенных творческих площадках участники проекта "Музыка в метро" исполнят тематические песни и произведения.

.