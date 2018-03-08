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Здесь интересно

Лили Аллен из Великобритании созала сингл в преддверии выхода четвертого альбома

Лили Аллен из Великобритании созала сингл в преддверии выхода четвертого альбома

Apelzin.ru 08 марта 2018г., 17:08

Трек «No Shame» станет ведущим в альбоме певицы

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Британская певица и актриса Лили Аллен выпустила новый клип на композицию «No Shame».

В ролике снялся рэпер Giggs, совместно с которым записана композиция. Видео вышло качественным и действительно достойным просмотра.

Композиция «No Shame» заявлена ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого одноимённого студийника Аллен, выход которого ожидается в сентябре этого года на лейблах «Regal» и «Parlophone».

Последний альбом певицы «Sheezus» поступил в продажу в мае 2014 года. Релиз возглавил британский хит-парад.

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Москва-Инфо

   