Здесь интересно

Британская певица и актриса Лили Аллен выпустила новый клип на композицию «No Shame».

В ролике снялся рэпер Giggs, совместно с которым записана композиция. Видео вышло качественным и действительно достойным просмотра.

Композиция «No Shame» заявлена ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого одноимённого студийника Аллен, выход которого ожидается в сентябре этого года на лейблах «Regal» и «Parlophone».

Последний альбом певицы «Sheezus» поступил в продажу в мае 2014 года. Релиз возглавил британский хит-парад.

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