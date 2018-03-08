Здесь интересно

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Лили Аллен из Великобритании созала сингл в преддверии выхода четвертого альбома
Трек «No Shame» станет ведущим в альбоме певицы.
Британская певица и актриса Лили Аллен выпустила новый клип на композицию «No Shame».
В ролике снялся рэпер Giggs, совместно с которым записана композиция. Видео вышло качественным и действительно достойным просмотра.
Композиция «No Shame» заявлена ведущим синглом в поддержку грядущего четвёртого одноимённого студийника Аллен, выход которого ожидается в сентябре этого года на лейблах «Regal» и «Parlophone».
Последний альбом певицы «Sheezus» поступил в продажу в мае 2014 года. Релиз возглавил британский хит-парад.
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