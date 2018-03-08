Здесь интересно

Британская соул-певица Алекс Хепберн объявила о своем скором возвращении в мир музыки, выпустив свой новый сингл под названием «I Believe». Песня станет частью новой пластинки Алекс, подробности о которой девушка пообещала рассказать в ближайшее время.

Новый сингл стал первым треком певицы за последние пять лет: дебютный альбом под названием «Together Alone» вышел аж в 2013 году.

Дебютный лид-сингл «Under» в 2013-ом сделал из Алекс Хепберн звезду, став хитом во многих странах Европы, в том числе и в России. В 2015 году Алекс записала совместную песню с британским певцом Джеймсом Артуром, однако судьба трека до сих пор неизвестна.

Познакомиться с Алекс Хепберн вы сможете, прочитав наше интервью с певицей – Алекс Хепберн: «Не позволяй относится к себе как к дерьму! Мы все звёзды»

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