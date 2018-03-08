Сергей Собянин написал о первых итогах продаж фирменных конфет "Москва".

Как он сообщил в своем микроблоге в Twitter, москвичи и туристы приобрели 150 тысяч подарочных коробок.

Ранее мэр поздравил москвичек с Международным женским днем. По его словам, успехи города связаны с женщинами, который являются красой и гордостью столицы. В каждой сфере заметно плодотворное влияние женщин, их талант, энергия, инициативы, отметил Собянин. Он пожелал жительницам города отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго.

К 8 Марта в городе подготовили более 50 бесплатных мероприятий, это выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Пять столичных роддомов устроили для мам сюрприз к Международному женскому дню: профессиональные визажисты-парикмахеры бесплатно сделают им легкий макияж и укладку.

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