Блокировка "Северного потока – 2" не повлияет на международную политику России, но может "поддержать" Украину, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

Речь идет о поддержке стремления Украины к европейском будущему, пояснила она. Оудкирк отметила, что проект будет иметь серьезные геостратегические последствия для нескольких поколений европейцев. По ее словам, продвижение "Газпрома" может стать причиной исчезновения "альтернативного" американского сжиженного природного газа с рынков ЕС.

Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши потребовали от глав европейских государств принять меры против строительства газопровода. Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем подчеркнул, что проект "Северного потока – 2" абсолютно деполитизирован.

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