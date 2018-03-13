Автомагистраль

Центр организации дорожного движения предупредил столичных автомобилистов о непогоде и призвал их быть аккуратнее за рулем.

Как пояснили в ЦОДД, сейчас в Москве начался моросящий дождь, из-за чего утром станет скользко. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких перестроений, говорится в микроблоге Центра в Twitter.

Ранее о гололеде в ночь на 13 марта жителей столичного региона объявили в МЧС. Автомобилистам посоветовали снизить скорость, избегать опасных маневров, обгонов и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Спасатели рекомендуют съехать на обочину и включить аварийные габариты, если видимость на дороге ухудшится. Парковать автомобили лучше в гараже или вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходы при непогоде должны обозначить себя светоотражающими элементами, передвигаясь по краю проезжей части.

Синоптики рассказали, что несмотря на пришедшее потепление во вторник и среду в Москве вероятны ледяные дожди и сильный снегопад. А к выходным в город вернутся аномальные морозы.

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