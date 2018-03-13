Московская сцена

Начиная с фестиваля «Путешествие в Рождество», основной темой крупнейших уличных городских мероприятий на протяжении всего года стал театр. 13 марта в столице начинается «Золотая Маска» в городе»– долгожданное для всех поклонников театра событие. Об этом сообщил Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

«Если раньше мы приглашали театры поучаствовать в городских событиях, и они нас поддерживали, то на этот раз черед за нами: Правительство Москвы активно поддерживает начинание деятелей театра – «Золотую Маску» в городе». Проект, в рамках которого театр выходит на городские общественные пространства», – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С 13 марта по 14 апреля в общественных пространствах Москвы пройдет серия бесплатных спектаклей от 12 театральных коллективов из разных регионов России. Представления пройдут, в частности, в здании факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова на Моховой улице, в Центральном детском магазине, в Третьяковской галерее на Крымском Валу, в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского.

«Для нас в проекте «Золотая Маска» в городе» самое важное – прямое обращение к людям, к тем, кто живет в Москве, кто приезжает сюда в гости, кто ходит в театр и любит его или пока не стал театральным зрителем. Театр – исключительный вид искусства. О чем бы ни была постановка, какую тему она бы ни открывала, в какой форме ни была бы поставлена, здесь всегда говорят непосредственно и прямо с аудиторией, с каждый человеком. И говорят о самом волнующем, о радостях и тревогах, об истории и современности, об обществе и индивидуальности», – подчеркнула генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина.

Сотрудничество города и деятелей театра –не какая-то временная, разовая акция, а долгосрочное партнерство в интересах москвичей, театрального сообщества и в целом развития театрального искусства.

«Подход к делу у обеих сторон обстоятельный и ответственный. Хочу поблагодарить театральных деятелей за такое отношение. Мы регулярно проводим рабочие встречи, обсуждаем идеи на будущее. Одним словом, ведется системная работа», – отметила Наталья Сергунина.

Формат театральных постановок вне сцены – в городских общественных пространствах – интересен самим артистам и, безусловно, востребован москвичами. Это видно на примере двух уже завершившихся проектов, которые реализовывались в тесном сотрудничестве с театральным сообществом: «Путешествие в Рождество» и «Московская Масленица».

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