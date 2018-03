Здесь интересно

Открытие Irish Film Festival

В среду в Москве откроется 11-й Фестиваль ирландского кино. Серия показов начнется с российской премьеры биографической драмы Эшлин Уолш "Моди" о художнице Мод Льюис. Главную роль исполнила Салли Хокинс, наиболее известная по фильму Гильермо дель Торо "Форма воды".

Ее партнером по ленте стал Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Нация фастфуда").

На фестивале также покажут драму Стефена Брука "Тюрьма Мейз" о бойцах ИРА, документальный фильм о нобелевском лауреате Джоне Хьюме "Во имя мира", черную комедию дебютанта Криса Бофа "Плохой день, чтобы свести счеты" и другие главные новинки ирландского кинопроката.

Где: Кинотеатр "Каро 11 Октябрь"

Когда: 14 марта, 20:00

Моноспектакль "Пятно на стене"

Дебютная постановка молодого режиссера Полины Fractall по рассказу Вирджинии Вулф. Классика европейского модернизма легла в основу моноспектакля с элементами видеоарта. Фрактальная анимация выступает полноправным участником действия, которое, как и положено в модернистской литературе, не выходит за пределы сознания главной героини.

"Самое важное в жизни путешествие совершается не на самолете и не на поезде. Тебе даже не надо выходить из комнаты, чтобы отправиться в него. При этом оно самое захватывающее и опасное. Из него даже можно не вернуться. Речь идет о путешествии внутрь себя", — так объясняет замысел постановки режиссер.

Где: "Электротеатр Станиславский"

Когда: 14-15 марта, 20:00

The Prodigy в Adrenaline Stadium

Легенды биг-бита возвращаются в Москву в рамках тура по России. С момента выхода первой пластинки The Prodigy прошло больше четверти века, но британские электронщики и сейчас продолжают эксперименты, когда-то изменившие мир танцевальной музыки. Последние работы Лиама Хоулетта, Кита Флинта и Максима Реалити были неоднозначно встречены критиками. Но это только лишний раз подтверждает, что The Prodigy не собираются выходить на пенсию в звании свадебных генералов и остаются верны образу главных бунтарей и провокаторов поп-сцены. В Москве любимцы российской публики дадут сразу два концерта, которые, как обещают организаторы, "будут полны огня, звука и старого доброго британского угара".

Где: Adrenaline Stadium

Когда: 16-17 марта, 20:00

Фестиваль "Наша анимация". Взрослая программа

В Центре документального кино в 11-й раз пройдет фестиваль "Наша анимация". Зрители увидят лучшие новинки от мультипликаторов из России и стран бывшего Советского Союза. В этому году во взрослую программу "Нашей анимации" вошли новые короткометражки Антона Дьякова, Юлии Рудицкой, Алексея Демина, Нины Бисяриной, Полины Федоровой, Ирины Эльшанской и других режиссеров. Многие из них уже с успехом прошли на крупнейших международных фестивалях. Так, мультфильм Юлии Рудицкой And The Moon Stands Still удостоился главных наград кинофестивалей в Минске, Риге, Киеве и Санта-Крус.

Где: Центр документального кино

Когда: 15 марта, 19:00

Лекция Ольги Федяниной "Брехт и СССР: противоречивая дружба" Великий реформатор театра Бертольд Брехт всю жизнь был убежденным социалистом. С другой стороны, он не мог не знать о репрессивном советском режиме, среди жертв которого была его любимая актриса Карола Неер. Несмотря на это, Брехт никогда не осуждал большевиков и не отказался от Сталинской премии.

Сложным отношениям выдающегося немецкого драматурга с Советским Союзом посвящена лекция театрального критика Ольги Федяниной. "Как бы ни менялись времена и обстоятельства, Бертольда Брехта всегда есть в чем серьезно упрекнуть. Одних он раздражает тем, что чересчур марксист, других — тем, что слишком ренегат. Плагиатор, разрушитель классического театра, эмигрант, догматик, эксплуататор труда влюбленных женщин — у каждого читателя, зрителя или исследователя есть своя причина оспорить право этого автора на место в пантеоне великих", — считает Федянина.

Где: "Международный Мемориал"

Когда: 13 марта, 19:00

"Оберманекен" в Imagine Cafe

В 1980-е годы музыкальный проект Анжея Захарищева фон Брауша ввел в лексикон советских денди слова "новая романтика". Очень скоро "Оберманекен" стала известна как самая стильная поп-группа Советского Союза. Чтобы оценить масштаб пионеров отечественной нью-вейв сцены, достаточно вспомнить, что ее участникам довелось выступать в Европе и США на одной сцене с Ником Кейвом, Бьорк и Генри Роллинзом. Новый альбом с рабочим названием "Византийский астронавт" стал для группы своего рода долгостроем. Работа над пластинкой идет с 2013 года и, судя по всему, подходит к концу. Так что кроме классических хитов от предстоящего концерта фон Брауша можно ждать и свежего материала.

Где: Imagine Cafe

Когда: 15 марта, 21:00

"4 Позиции Бруно" в клубе Dissident

Живые классики уральского андеграунда едут в Москву с инструментальной программой, "завязанной на униженных битах, токсичном дабе и бытовом мусоре". Участники группы предупреждают, что в этот раз вместо песен слушателей ждут "марши и польки". Можно только догадываться, что имеют в виду музыканты, за годы активности выпустившие более 30 альбомов, охвативших едва ли не весь спектр экспериментальных жанров. Известно только одно — живые выступления 4ПБ никогда не разочаровывали любителей интеллектуальной электроники.

Где: Клуб Dissident

Когда: 16 марта, 20:00

