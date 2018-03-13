Этот абонемент носит просветительский характер. Продолжая традиции основателя театра Наталии Сац, Алевтина Иоффе знакомит юных зрителей с шедеврами классической музыки. Тщательно и вдохновенно выбирая программу, она сочетает в ней всемирно известные произведения с музыкальными раритетами, чтобы не только неофитам, но и опытным меломанам было бы интересно на вечерах цикла «Портреты композиторов». Абонемент этого года посвящен диалогу между Востоком и Западом. «Вы сможете услышать, какое влияние музыка Западной Европы оказала на становление и развитие музыки Восточной Европы и Америки, какое взаимное влияние композиторы разных стран и традиций оказывали друг на друга и каким образом культуры разных континентов вдохновляла гениев на создание музыкальных шедевров», - говорит Алевтина Иоффе.

На концерте 23 марта прозвучат две кантаты Stabat mater. Своё название произведения получили по первым словам средневековой католической молитвы о страданиях Богоматери. В программе объединены два Stabat mater: один из самых романтичных и давно знаменитых образцов жанра Перголези и современный вариант интерпретации молитвенных текстов Михаила Броннера.

Stabat Mater Перголези более трёх столетий относится к превосходным образцам своего жанра, покоряя красотой и удивительной искренностью музыки. Эта кантата для двух сопрано и хора будет исполнена солистами оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац и участниками Концертного хора школы хорового искусства «Полет» имени Т.Е.Селищевой (художественный руководитель и дирижер заслуженный работник культуры Московской области Наталия Филатова). Во втором отделении прозвучит еще одна кантата Stabat Mater — для детского хора, оркестра и голоса. Ее написал наш современник, композитор Михаил Броннер. «Два этих сочинения — словно арка между 18 и 21 веками, соединяющая нас с нашими предшественниками в самом главном — в стремлении к абсолюту», - говорит Алевтина Иоффе.

Через два дня после концерта на Малой сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац та же программа будет исполнена теми же исполнителями в Костеле на Большой грузинской улице.

23 марта

Малый зал

Концерт абонемента

«ПОРТРЕТЫ КОМПОЗИТОРОВ»

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