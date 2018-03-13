Московская жизнь
Шереметьево оснащают "курилками" для удобства посетителей
Началась борьба за комфортные условия для пассажиров.
Семь павильонов для курения появится на привокзальных привокзальных площадях пассажирских терминалов Шереметьева. Их разместят на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, пояснила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Она уточнила, что цель нововведения – создание комфортных условий для курящих пассажиров, их защита от непогоды. Кроме того, это обеспечит дополнительную защиту некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма.
Модули изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, оборудуют непрозрачными стенами и фальшпотолком, мощными вентиляционными системами, датчиками света. В павильонах смогут находиться 12–14 человек. Внутри можно будет увидеть информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.
Антитабачный закон начал действовать России с 2013 года. С этого времени курить запрещается у школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах. Нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрет распространяется на самолеты, метро и на все виды общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов тоже является нарушением закона..
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