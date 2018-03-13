Семь павильонов для курения появится на привокзальных привокзальных площадях пассажирских терминалов Шереметьева. Их разместят на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, пояснила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Она уточнила, что цель нововведения – создание комфортных условий для курящих пассажиров, их защита от непогоды. Кроме того, это обеспечит дополнительную защиту некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма.

Модули изолируют от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, оборудуют непрозрачными стенами и фальшпотолком, мощными вентиляционными системами, датчиками света. В павильонах смогут находиться 12–14 человек. Внутри можно будет увидеть информацию о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.

Антитабачный закон начал действовать России с 2013 года. С этого времени курить запрещается у школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах. Нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрет распространяется на самолеты, метро и на все виды общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов тоже является нарушением закона.

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