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Персона

Скончался Олег Табаков

Фото: www.flickr.com

Скончался Олег Табаков

M24.ru 13 марта 2018г., 17:53

Москва прощается с художественным руководителем МХТ имени Чехова

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Захоронение назначено на 15 марта. Восемьдесят третий год стал последним в судьбе Табакова. Он был актер, режиссер. Ноябрь прошлого года стал для него последним.

подозрением на пневмонию прогрессировало. C применением вентиляции легких здоровье Олега Табакова улучшилось Создав искусственную вентиляцию легких  врачи известили всех о стабилизации состояния актера. Период хорошего самочувствия длился до начале января и осложнение в состоянии его здоровья наступило в более поздний период. Он был введен врачами в состояние искусственной комы. Скончался режиссер в больничной палате

Глубокие соболезнования выражают коллеги Олега Табакова его близким и членам семьи.
По случаю траура 12 марта спектакли в театре отменили на три дня. "Женитьба" в студии "Табакерка"  отменена. Панихида назначена на 15 марта в МХТ имени Чехова с последующим захоронением на Новодевичьем кладбище.

дата публикации 13.03.2018

 

 

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