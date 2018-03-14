Образование/Карьера

"Я против того, чтобы вообще продлевать, надо бессрочно установить срок действия водительского удостоверения, не гонять людей и не заставлять платить пошлины. Если водитель грубо нарушил – лишайте его прав. И тогда вопрос восстановления прав зависит от срока, на который он их лишен. Процедура продления не должна никаких вызвать проблем, она никак не связана с количеством нарушений", – сказал он СМИ.

Ранее сообщалось, что водительские права москвичам могут начать продлевать автоматически при отсутствии значительного числа нарушений ПДД. Такую возможность рассматривают столичные власти совместно с коллегами на федеральном уровне.

С начала февраля 2018 года оформить водительские права можно во всех центрах "Мои документы". Этот сервис пользуется большой популярностью среди горожан. Кроме того, сотрудники центров госуслуг принимают документы на замену прав после окончания срока их действия, утраты или смены реквизитов, а также оформляют удостоверения международного образца.

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