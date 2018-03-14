Открытые аукционы объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Их победители станут владельцами не только доли в аптечном бизнесе, но и в арендном бизнесе, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Миноритарные пакеты акций ЗАО «Аптека «Санкта», ЗАО «Аптеки № 169 «Кутузовская» и ЗАО «Аптека № 12 «Земляной Вал» выставлены на аукционы на Единой торговой площадке Москвы. По сути, новые владельцы миноритарных пакетов акций будут получать прибыль от работы той или иной аптеки, а также от аренды площадей, которые сдаются под прочие цели», - рассказал Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что все помещения, выставленных на торги аптек, расположены на первых линиях домов, в шаговой доступности от метро, в районах сложившейся жилой застройки.

Объекты находятся в хорошем техническом состоянии, проведение ремонтных работ не требуется.

Все объекты принадлежат ОАО «Московские аптеки».

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