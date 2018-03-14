версия для печати

Московская жизнь

Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля 'Мос/Еда!'

Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля "Мос/Еда!"

M24.ru 14 марта 2018г., 13:50

Более 100 видов блюд ждут гостей фестиваля "Мос/Еда!", который состоится 17 и 18 марта.

.

Там же будут предлагать различные фермерские продукты.

Горожане смогут поесть блюда, приготовленные на гриле – шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   

Рассылка 'Moscow-info.org-ежедневные публикации Москва Инфо'