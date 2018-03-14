Там же будут предлагать различные фермерские продукты.

Горожане смогут поесть блюда, приготовленные на гриле – шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица.

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