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Московская жизнь
Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля "Мос/Еда!"
Более 100 видов блюд ждут гостей фестиваля "Мос/Еда!", который состоится 17 и 18 марта..
Там же будут предлагать различные фермерские продукты.
Горожане смогут поесть блюда, приготовленные на гриле – шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.
Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица..
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