Образование/Карьера

Около 6,5 млн мест в российских школах необходимо для полного перехода на обучение в первую смену к 2025 году. Об этом заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

«К 2025 году для перехода на односменный режим требуется не менее 6,5 млн новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации», — сказала Васильева на расширенном заседании коллегии ведомства.

По ее словам, в прошлом году за счет ввода в эксплуатацию 83 объектов и капитального ремонта школ были созданы 56,9 тыс. новых мест, в том числе более 12 тыс. — в школах на селе.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ в рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды планирует перевести все школы в одну смену к 2025 году.

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