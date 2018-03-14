Образование/Карьера

Соревнование для учащихся 8-11 классов проходит по четырем направлениям. Участниками инженерно-конструкторского направления стали 250 школьников. Финалы по комплексной безопасности пройдут 14 и 15 марта, по научно-технологическому и технологическому направлениям – 1 апреля.

Участники будут решать проектные задачи в составе команды, используя оборудование, имеющееся в школах Москвы. Кроме решения предметных задач, ребятам предлагаются также творческие задания. Они направлены на реализацию компетенций, востребованных в профессиональной деятельности.

«Московская предпрофессиональная олимпиада призвана, в первую очередь, дать возможность школьникам познакомиться с будущей профессией. Например, ребенок хочет стать ученым-физиком, и он многое готов для этого сделать. Если школьник мотивирован с самого начала – он понимает, сколько сил готов потратить, и это проявится в виде высокого результата. Важно, чтобы ребята как можно раньше определились с выбором профессии, а это сложно, если не знать ее сути. Участие в предпрофессиональной олимпиаде позволяет будущему абитуриенту этот выбор сделать», – рассказал сопредседатель оргкомитета Московской предпрофессиональной олимпиады, проректор МФТИ Артем Воронов.

Определиться с выбором профессии московским школьникам помогут инженерные, медицинские, академические и кадетские предпрофессиональные классы, Курчатовский проект, а также «Математическая вертикаль» – более 300 классов, где ребята будут изучать математику и другие естественные науки.

Московская предпрофессиональная олимпиада проводится второй раз. В прошлом году в финале соревнования поучаствовали более 150 школьников.

Организаторами олимпиады выступают Департамент образования города Москвы, Центр педагогического мастерства, образовательные организации высшего образования и научные организации, осуществляющие непосредственное проведение олимпиады по каждому из направлений.

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