Будем здоровы
Натощак фруктовый сок пить вредно
После основного приема пищи рекомендуют пить фруктовый сок специалисты.
Фруктовый сок нельзя пить на голодный желудок. Это опасно для здоровья.
Учёные из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, который входит в состав Принстонского университета, пришли к выводу, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника.
Эксперты во время эксперимента давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Как оказалось, в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу. В результате она напрямую попадает в толстую кишку, микроорганизмам наносится вред.
Дело в том, что расщепление около 95% фруктового сахара происходит в тонком кишечнике, где имеются все необходимые для данного процесса ферменты. Специалисты отметили неспособность кишечника в утренний час, ещё до завтрака, переварить фруктозу. Она поступает в толстый кишечник, где находятся полезные микроорганизмы, не способные справиться с углеводами. Получается, что сосуществование фруктозы с бактериями не только не полезно для организма, но и вредно.
Эксперты рекомендуют любителям фруктовых соков не употреблять их натощак во избежание перезагруженности пищеварительной системы и уничтожения микрофлоры кишечника. По словам диетологов, сладкое стоит есть только после основного приёма пищи и в малых количествах.
В перечне вредных продуктов оказался также и фреш. По словам медиков, свежевыжатый сок натощак чреват не только мощным приступом аллергии: если произойдёт «передозировка» фруктозой, то человеку может даже понадобиться неотложная медицинская помощь..
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