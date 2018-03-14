Будем здоровы

Фруктовый сок нельзя пить на голодный желудок. Это опасно для здоровья.

Учёные из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, который входит в состав Принстонского университета, пришли к выводу, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника.

Эксперты во время эксперимента давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Как оказалось, в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу. В результате она напрямую попадает в толстую кишку, микроорганизмам наносится вред.

Дело в том, что расщепление около 95% фруктового сахара происходит в тонком кишечнике, где имеются все необходимые для данного процесса ферменты. Специалисты отметили неспособность кишечника в утренний час, ещё до завтрака, переварить фруктозу. Она поступает в толстый кишечник, где находятся полезные микроорганизмы, не способные справиться с углеводами. Получается, что сосуществование фруктозы с бактериями не только не полезно для организма, но и вредно.

Эксперты рекомендуют любителям фруктовых соков не употреблять их натощак во избежание перезагруженности пищеварительной системы и уничтожения микрофлоры кишечника. По словам диетологов, сладкое стоит есть только после основного приёма пищи и в малых количествах.

В перечне вредных продуктов оказался также и фреш. По словам медиков, свежевыжатый сок натощак чреват не только мощным приступом аллергии: если произойдёт «передозировка» фруктозой, то человеку может даже понадобиться неотложная медицинская помощь.

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