В ходе тайного голосования Меркель поддержали большинство депутатов бундестага, итоги были встречены долгими и продолжительными аплодисментами.

«Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», — сказал Шойбле.

На почетной трибуне в бундестаге присутствуют супруг канцлера Йоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Герлинд Каснер.

Голосование можно было считать техническим, так как поддержка Меркель не была секретом. Ее кандидатуру выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, накануне Меркель, возглавляющая Христианско-демократический союз (ХДС), председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны. В сумме у всех трех фракций в парламенте 399 мест.

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